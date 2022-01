Homem é executado com sete tiros no Parque São Pedro, em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após ser surpreendido por um suspeito que vestia uma camisa de mototaxista, um homem, ainda não identificado, foi brutalmente assassinado na noite de domingo (9), na comunidade Parque São Pedro, no bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o homem estava caminhando em via pública quando foi alvo do ataque criminoso e atingido com, pelo menos, sete tiros.

O suspeito fugiu e a vítima ficou agonizando na rua até não resistir aos ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou apenas para constatar a morte.

A perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica do Amazonas (DPTC) constatou que o homem foi atingido com, pelo menos, sete tiros. O corpo do homem foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

Após exame de necropsia, o corpo da vítima irá aguardar o reconhecimento oficial dos familiares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

