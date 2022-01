Polícia Militar recupera 5 veículos roubados durante o fim de semana

Os resgates contaram com a atuação da Força Tática e das 1ª, 6ª, 8ª e 14ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), com auxílio do Cerco Inteligente, o sistema Paredão, recuperou cinco veículos com restrição de roubo ou furto, durante ações realizadas em várias zonas da capital amazonense, no último fim de semana.

Os resgates contaram com a atuação da Força Tática e das 1ª, 6ª, 8ª e 14ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), nos bairros Cidade Nova, Aleixo, Santo Agostinho, Coroado e Tancredo Neves, localizados nas zonas norte, centro-sul, leste e oeste de Manaus.

Cerco Inteligente

O Paredão é um sistema de monitoramento de câmeras da capital, interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), formando uma barreira eletrônica de alta tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Com o sistema é possível identificar, avaliar, acompanhar e coordenar ameaças reais ou potenciais, buscando prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública e a segurança de pessoas e patrimônios.

Veículos localizados: 05



• Fiat Uno Eletronic, cor vermelha – JWF-4520

• Honda CG 125 Fan KS, cor vermelha – OAO-9495

• Honda CG 150 Titan EX, cor preta – OAM-6723

• Yamaha FZ25 Fazer, cor branca – PHP-1891

• Honda CG 160 Start, cor preta – PHO8A84

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Leia mais:

Envolvidos em arrastões são presos e carros são recuperados em Manaus

Paredão auxiliou na recuperação de mais de 200 veículos em Manaus