PM prende duas pessoas com armas em Carauari e Lábrea, no AM

Manaus (AM) - Policiais militares do 5º Grupamento de Polícia Militar (GPM) e da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) efetuaram, no domingo (9), a prisão de um homem de 27 anos, apontado como autor de diversos assaltos, e de uma mulher, de 28 anos, por tráfico de drogas.

As ocorrências se deram nos municípios de Carauari e Lábrea, localizados a 788 quilômetros e 702 quilômetros da capital, respectivamente.

O primeiro caso ocorreu em Carauari, por meio da Operação Espinhel, que teve como objetivo deter um homem apontado como responsável pela prática de assaltos com emprego de arma de fogo.

O indivíduo nunca havia sido capturado, pois fugia e se escondia no Lago Preto, local de difícil acesso, dificultando o trabalho das equipes.

Na manhã do domingo, as guarnições surpreenderam o infrator e conseguiram realizar a prisão. Com ele foram encontradas várias armas e simulacros, além de entorpecentes e diversos produtos dos assaltos.

Na ocasião, ainda foi apreendida uma adolescente de 15 anos, suspeita de ajudar nos crimes. Diante da materialidade e dos fatos, ambos foram encaminhados ao 65º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Policiais militares da 4ª CIPM prenderam uma mulher, de 28 anos, por tráfico de drogas em Lábrea, em ocorrência registrada no domingo, por volta das 17h30, na travessa Santa Mônica, bairro Pantanal, após denúncia via linha direta pelo 190.

Em diligência no local, a equipe identificou a mulher indicada na denúncia. Ela ainda tentou se desfazer dos entorpecentes, mas, em buscas no quintal da residência, foi encontrada uma sacola de cor branca, contendo 575 gramas de pedra supostamente oxi; 699 gramas de maconha; uma balança de precisão; e material para embalo.

O caso foi encaminhado para a 6ª Delegacia Interativa de Polícia Civil de Lábrea (DIPCL).

As ações realizadas no interior do estado também fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador do Amazonas, Wilson Lima, em 2021.

