"Tribunal do Crime" pune casal no Viver Melhor; veja vídeo do castigo

O primeiro a ter as mãos alvejadas foi o homem | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Em um vídeo que circula nas redes sociais nesta segunda-feira (10), é possível ver quando um casal é punido por estar, supostamente, roubando em uma das etapas do conjunto Viver Melhor, na zona Norte de Manaus.

No vídeo com imagens fortes, o casal coloca as duas mãos, uma em cima da outra, enquanto os "justiceiros" se preparam para atirar na dupla. Ainda é possível ouvir os criminosos falando "Quem rouba no Viver Melhor vai se f***, meu irmão"

O primeiro a ter as mãos alvejadas foi o homem, que chorou de dor após receber o tiro. Logo em seguida, foi a vez da mulher. Na primeira e segunda tentativa, a arma do criminoso falha. Na terceira, a mulher recebe o tiro.

Conhecidos como “casal do crime”, eles são acusados de cometer diversos arrastões contra trabalhadores e pais de família no Viver Melhor. Eles teriam recebido vários avisos para pararem de cometer os assaltos. No entanto, não obedeceram e foram punidos pelos criminosos que dominam o tráfico na região.



Veja o vídeo (Imagens fortes):

