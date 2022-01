Detento do semiaberto é brutalmente assassinado no São José

O corpo foi removido pelo IML | Foto: Divulgação

Manaus - Um detento do regime semiaberto identificado como Diego Duarte dos Santos, de 29 anos, foi brutalmente assassinado no início da noite desta segunda-feira (10), na rua Curica, no bairro São José Operário, na Zona Leste de Manaus. O crime chocou moradores da área pela violência.



De acordo com testemunhas, o homem estava no campo do Areal, nas redondezas do local, quando foi surpreendido por criminosos e foi arrastado até a frente de uma escola municipal.

No lugar, Diego foi alvejado com três disparos de arma de fogo. O local ficou marcado por sangue e em seguida os suspeitos fugiram sem serem identificados.

Policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para isolar a área até a chegada dos demais órgãos competentes, que realizaram perícia e outros procedimentos na cena do crime.

O corpo de Diego foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde deve passar por exame de necropsia, antes de ser liberado à família.

A polícia acredita que o caso tenha ligação com acerto de contas devido aos antecedentes criminais da vítima. A autoria e real motivação devem ser investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

