Mulher é presa com drogas e cobra escondida em casa no Amazonas

Benjamin Constant (AM) - Com diversos tipos de drogas e uma cobra jiboia escondida dentro de casa, uma mulher, de 23 anos, foi presa no domingo (9), pelos policiais militares do 2º Comando de Polícia Militar (CPM), no beco Castelo Branco, no Centro do município de Benjamin Constant (a 1.121 quilômetros de Manaus).



Os policiais estavam fazendo um patrulhamento no Centro da cidade pelo programa Amazonas Mais Seguro, implementado pelo Governo do Estado, quando receberam denúncia anônima sobre intensa movimentação e comércio de drogas em uma residência no município.

De acordo com a equipe policial, ao chegar no local indicado na denúncia, várias pessoas apontadas como usuárias de drogas, conseguiram fugir, mas a proprietária foi flagrada e detida com uma certa quantidade de substâncias com aspecto de cocaína, maconha e pasta-base de cocaína.

Ao ser indagada se havia mais drogas, a mulher disse que guardava o restante dos entorpecentes em sua outra casa, que ficava ao lado. No outro imóvel, a equipe policial localizou mais porções dos entorpecentes, duas balanças de precisão e diversos produtos para a confecção e embalagem, a quantia de R$ 515 e uma cobra jiboia criada em cativeiro.

A ocorrência foi conduzida à 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

