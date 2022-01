Criança diz em carta que era estuprada pelo marido da avó em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Manaus - Uma criança de 11 anos contou em uma carta para a família que estava sendo estuprada pelo marido da avó no bairro Grande Vitória, na Zona Leste de Manaus. O fato ocorreu na noite de segunda-feira (10), e o suspeito do crime, um homem de 39 anos, foi brutalmente espancado e preso.

A carta foi encontrada pela irmã da vítima, uma adolescente de 15 anos. No texto, a menina afirmava, ainda, que iria se matar por estar passando por essa violência no âmbito familiar.

De acordo com informações da delegada Joyce Coelho, titular da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca), a vítima afirmou que estava sofrendo abusos.

O último abuso ocorreu na segunda, quando ela foi levar uma sopa para a avó que estava de mudança e foi até o imóvel antigo onde estava apenas o homem.

“No local o suspeito teria praticado o estupro contra a vítima, que voltou muito assustada. Isso aconteceu durante a tarde e apenas no fim da noite a irmã encontrou a carta onde a menina relatava tudo e a mãe tomou conhecimento do fato. Como a irmã acabou contando à mãe em via pública, a população tomou conhecimento e o homem foi brutalmente espancado”, explicou a delegada.

A mãe da vítima afirmou na delegacia que a menina já apresentava sinais de irritabilidade e também já havia tido alguns sangramentos, que poderiam ter sido confundidos com ciclo menstrual.

Após ter sido agredido, o suspeito foi encaminhado a uma unidade hospitalar e posteriormente encaminhado à Depca. Na unidade policial, ele se manteve em silêncio e não comentou as acusações.

Já para os familiares, o homem teria pedido perdão. A vítima vai ser acompanhada por uma equipe especializada e realizar os exames cabíveis.

Já o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e irá passar por audiência de custódia na tarde desta terça-feira (11).

