Ex-detento tenta fugir, mas é executado a tiros no Novo Aleixo

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O ex-detento Ronald Farias dos Santos, de 24 anos, foi executado a tiros na tarde desta terça-feira (11), após ser perseguido no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações do sargento C. Silva da 27° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava em via pública na rua 11 quando foi surpreendida por um criminoso.

| Foto: Divulgação

Para tentar escapar do ataque, a vítima correu para a avenida Itaité e tentou entrar em um estabelecimento comercial. No entanto ele foi alcançado e baleado.

“Foram três tiros, que atingiram braço, tórax e cabeça. A Polícia Civil irá apurar o que pode ter motivado o crime. As testemunhas serão fundamentais para esclarecer as circunstâncias do crime”, disse o sargento.

Ronald tem passagem pelo crime de roubo. Há informações que o crime pode ter sido motivado por disputa entre facções criminosas.

O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros.

