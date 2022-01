Ex-detento tem carro crivado de tiros e agoniza em Manaus; veja vídeo

O caso pode se tratar de um acerto de contas. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O ex-detento Edson Vieira F., de 39 anos, foi baleado com pelo menos três tiros após o carro em que ele estava ter sido crivado de balas por criminosos. O caso aconteceu na tarde desta terça-feira (11), na rua das Jaçanas, na comunidade Nossa Senhora de Fátima 2, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

Conforme a Polícia Militar, o homem e a esposa estavam saindo para realizar uma manutenção no veículo modelo Corsa, de cor preta, pertencente à mãe da companheira da vítima, quando suspeitos chegaram em um carro supostamente modelo Palio.

Vários tiros foram efetuados contra o veículo, a maioria direcionadas ao lado onde estava o motorista. O homem foi atingido e ficou agonizando no lugar. A companheira dele não foi baleada.

Édson foi socorrido e encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, onde recebeu atendimento médico. Ainda não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

A PM informou ainda que o homem já passou oito anos preso pelo crime de sequestro e havia deixado recentemente uma unidade prisional.

O caso pode se tratar de um acerto de contas. Na cintura do homem havia uma pistola calibre 380 com 12 munições. O caso será investigado pela Polícia Civil.

