Motorista de app vive momentos de terror com assaltantes em Manaus

Manaus (AM)- Um motorista de aplicativo de mobilidade urbana passou por verdadeiros momentos de terror na noite de terça-feira (11), após ser alvo de um assalto na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com a equipe da 13° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a vítima estava fazendo uma corrida quando os suspeitos anunciaram o crime e acabaram o colocando no porta-malas do veículo.

Os suspeitos levaram o carro até a rua Brasil, mas os colegas de profissão da vítima que o monitoravam virtualmente chegaram no local onde o veículo estava e perseguiram os criminosos.

O veículo da vítima modelo Hyundai HB20, de cor branca, foi abandonado e os suspeitos fugiram a pé. O motorista foi resgatado e passa bem.

A quadrilha deve ser investigada pela Polícia Civil.

Assaltos

Um caso que ganhou grande repercussão no fim do ano de 2021, foi do assalto a motorista de aplicativo , um advogado de 40 anos, que trabalhava no ramo para obter renda extra.

Ele realizava uma corrida quando acabou sendo alvo de criminosos disfarçados de passageiros. O caso ocorreu no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus.

Em um vídeo flagrado por câmeras de segurança, é possível observar o momento em que uma mulher sai correndo do banco traseiro do carro e, em seguida, o comparsa sai do veículo com uma faca nas mãos e uma bolsa. Eles haviam acabado de cometer o crime.

