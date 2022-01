Homem é brutalmente assassinado no bairro Lírio do Vale, em Manaus

O corpo de Cristian foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Reprodução

Manaus (AM)- Uma execução brutal foi registrada na madrugada desta quarta-feira (12), na avenida Marginal 2, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus. A vítima foi um homem identificado como Cristian Cunha.

De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu por volta das 1h40 e a vítima foi surpreendida por criminosos e morta a tiros. As circunstâncias do crime ainda permanecem desconhecidas

Após Cristian ser baleado, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ainda foram acionadas mas apenas constataram o óbito do homem.

O local foi isolado por equipes da 19° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) que acionaram as demais equipes competentes.

Há informações preliminares que apontam um suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. O crime pode ter sido um acerto de contas, mas apenas a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros em Homicídios e Sequestros em Homicídios e Sequestros em Homicídios e Sequestros poderá averiguar o fato.

O corpo de Cristian foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML) e irá passar por exame de necrópsia antes de ser liberado aos familiares.

