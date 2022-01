Homem é preso por matar companheira em Novo Aripuanã, no AM

O crime aconteceu em uma zona rural do município | Foto: Divulgação

Manaus (AM)- Um homem de 37 anos, identificado como Vagner Cunha Uchôa, foi preso em Novo Aripuanã (a 227 quilômetros de Manaus), pelo feminicídio de sua companheira, uma mulher que tinha 28 anos, praticado com golpes de arma branca. O crime ocorreu naquele mesmo dia, no Km 18 da estrada NAP 01, zona rural do município.

Conforme o investigador de polícia Mário Coelho, que está respondendo interinamente pela unidade policial, as equipes tomaram conhecimento sobre o caso após denúncias feitas a uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), que repassaram a informação para a Polícia Civil.

" Quando chegamos à residência do casal para averiguar a ocorrência, verificamos vestígios de sangue no local, provavelmente da vítima, o que nos levou a concluir que o companheiro seria o autor do crime. O infrator foi localizado e preso durante o velório da mulher " Mário Coelho, investigador de polícia

Ainda segundo o investigador, durante depoimento, o indivíduo deu algumas informações contraditórias com as das pessoas que foram ouvidas e que moram próximas ao local do fato, o que contribuiu para que a equipe constatasse a autoria do crime.

Os policiais constataram que o homem possuía um padrão de comportamento agressivo com as companheiras anteriores, pois uma das mulheres informou que ele era muito agressivo, e inclusive a violentava fisicamente.

O indivíduo foi autuado em flagrante por feminicídio e permanecerá custodiado na carceragem da 73ª DIP, à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

