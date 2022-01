Homem é preso com arma e porções de drogas após denúncia no AM

O homem não tinha nenhum antecedente criminal | Foto: Reprodução

Autazes (AM)- Após denúncia anônimas, um homem de 34 anos que não teve o nome revelado pela polícia foi preso na noite de terça-feira (11), por volta das 22h30, na rua Cinco, do bairro Grande Vitória, no município de Autazes (distante 109 quilômetros da capital). Ele estava com arma de fogo e várias porções de drogas.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), a denúncia afirmava que o homem estava vendendo drogas na localidade e durante as diligências avistaram um suspeito com as mesmas características informadas.

Ao avistar os policiais, o homem ainda tentou fugir e se esconder dentro de uma residência, mas acabou sendo alcançado.

Com ele foram apreendidos uma arma de fogo caseira, além de várias porções de drogas incluindo oxi, maconha do tipo skunk e cocaína. Dois rádios comunicadores e balança precisão também foram encontrados com o homem.

O caso foi apresentado na 39° Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis. O homem não tinha nenhum antecedente criminal.

