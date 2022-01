Ações do Paredão na capital, PMAM detém homens por roubo e receptação

O Paredão é um sistema de monitoramento de câmeras da capital. | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) deteve três indivíduos, de 24, 29 e 37 anos, por roubo e receptação, e recuperou dois veículos com restrição de roubo, em ações do Paredão nas zonas sul, centro-sul e norte de Manaus, entre a segunda (10) e a terça-feira (11).

Por volta das 9h de segunda-feira, várias equipes, acionadas pela Ação Paredão, realizaram um cerco na avenida Torquato Tapajós, próximo a barreira, onde apreenderam um veículo modelo Chevrolet S10 LTZ FD2A, de cor azul e placas PHR6H76, que tinha restrição de roubo.

Após diligências, o carro foi localizado e resgatado, sendo encaminhado posteriormente à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Na terça-feira, militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram acionados pelo Paredão, por volta das 11h30, para averiguar uma motocicleta de modelo Honda CG 150 Titan ESD, de cor vermelha e placa JXE-6746 que estaria circulando pela avenida Djalma Batista, no bairro Nossa Senhora das Graças, na zona centro-sul.

A equipe se dirigiu até a avenida, onde localizou e efetuou abordagem ao veículo. Após consulta pela placa da motocicleta, foi constatado que havia restrição de roubo, ocasionando na prisão do condutor por receptação de roubo.

Ele foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Ainda na terça-feira, os policiais da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados pelo Paredão para verificar um veículo que estava envolvido em um roubo a um estabelecimento comercial, localizado na avenida das Torres, na zona norte.

O carro, de modelo VW Gol 1.6 Power, cor preta e placas JXM-4556, foi interceptado pela equipe policial na rua Fluminense, no bairro Cidade Nova, sendo conduzido por um homem de 24 anos.

Nada de ilícito foi encontrado com o condutor ou no veículo, porém, em consulta pela placa, a guarnição identificou restrição de roubo.

Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo, ao 6º DIP.

Durante patrulhamento ostensivo pela zona sul, os policiais militares da Força Tática receberam um chamado do Paredão, por volta das 17h desta terça-feira (11/01), para verificar um veículo modelo VW Gol TL MB S, de cor prata e placas AZH-2302, que estaria envolvido em vários roubos, relatados na referida zona.

Após buscas, o carro foi localizado na avenida Maués, no bairro Cachoeirinha, e recebeu acompanhamento por parte dos policiais até ser interceptado na avenida Adalberto Vale, no bairro Betânia.

Na abordagem, um dos indivíduos escapou e o outro foi detido em posse de três aparelhos celulares, que ele confessou serem produtos de roubo. Nada de ilícito foi encontrado no automóvel.

O infrator recebeu voz de prisão e foi conduzido ao 1º DIP, juntamente com os objetos recuperados e o veículo apreendido.

Cerco inteligente

O Paredão é um sistema de monitoramento de câmeras da capital, interligado ao Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops), formando uma barreira eletrônica de alta tecnologia capaz de auxiliar na prevenção, investigação e solução de crimes como roubos, furtos e homicídios.

Com o sistema é possível identificar, avaliar, acompanhar e coordenar ameaças reais ou potenciais, buscando prevenir, neutralizar e reprimir atos criminosos de qualquer natureza que atentem contra a ordem pública e a segurança de pessoas e patrimônios.

As ações fazem parte do programa Amazonas Mais Seguro, lançado pelo governador do Estado, Wilson Lima, em julho de 2021.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.

