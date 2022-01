Na AM-010, 35 sacos de carvão vegetal ilegal são apreendidos

O motorista não tinha o Documento de Origem Florestal (DOF) | Foto: Divulgação/PMAM

Manaus (AM) - Em uma ação fiscalizatória ambiental do Programa Amazonas Mais Seguro, policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) apreenderam 35 sacos de carvão vegetal de procedência irregular.

A ação ocorreu na manhã da quarta-feira (12), na rodovia AM-010, Região Metropolitana da capital.

Por volta das 14h de quarta-feira, durante barreira policial no Km 30 da referida rodovia estadual, a equipe de policiais ambientais na viatura 1991 realizou abordagem a uma van.

Durante revista veicular, os militares constataram que havia uma carga com 35 sacos de tamanho grande, contendo carvão vegetal.

Após a conferência do material, foi solicitado o Documento de Origem Florestal (DOF) ao proprietário, que informou não ter o item, configurando infração ambiental, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.605/1998.

Em razão dos fatos, o homem, de idade não informada, foi conduzido, juntamente com a carga, para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema).

Denúncia



A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Leia mais:

Carvão vegetal ilegal é apreendido clandestinamente no Novo Aleixo

Madeira apreendida no AM auxilia famílias atingidas pela cheia do rio