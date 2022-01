Operação mira traficantes e homicidas em Iranduba

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) realizou, na manhã desta sexta-feira (14), uma operação na sede do município de Iranduba e no Distrito de Cacau Pirêra.

A ação faz parte da operação "Cidade Mais Segurança" e tem o objetivo de cumprir, pelo menos, 11 mandados de prisão.

Entre os procurados estão suspeitos de homicídios e de tráfico de drogas. O município de Iranduba vem registrando uma onda de violência nos últimos meses , com vários assassinatos. Um dos motivos dessa crescente é a disputa entre facções criminosas.

Em 2021, foram registrados 52 homicídios, um índice muito alto em comparação a 2019, que teve 18 registros, e 2020, com 18 assassinatos.

Alguns dos casos tiveram estreita ligação com a famosa execução por acerto de contas do tráfico de drogas na área. Tanto na sede da cidade, como no distrito do Cacau Pirêra. Tantas mortes deixaram a população em estado de alerta.

Cerca de 100 agentes das forças de segurança estão envolvidos na ação, entre policiais civis, militares e agentes do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Detran-AM, além do apoio de 40 viaturas.

Denúncia

A população pode ajudar a polícia no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br

