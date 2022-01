Jovem é executado com tiros na cabeça por criminosos no Jorge Teixeira

A noite de quinta-feira (13) foi marcada por três mortes por armas de fogo | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A noite de quinta-feira (13) foi marcada por execuções na capital amazonense. No bairro Jorge Teixeira, 4º etapa, zona Leste de Manaus, Aleksander da Silva Darcio, 25 anos, foi assassinado com tiros na cabeça, na rua Peixe Cachorro.

De acordo com a Polícia Militar, o homem caminhava pela rua do bairro, quando suspeitos em um carro, ainda não identificado, pararam ao lado dele e efetuaram vários disparos. Alguns dos tiros atingiram a cabeça de Aleksander.

Aleksander morreu no local. A área foi isolada pela 30ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom).

Agentes do Departamento de Polícia Técnica Científica (DPTC) realizaram a perícia e depois o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o assassinato. O homem já havia sofrido outras tentativas de homicídio.

Vendedor executado

Já o vendedor Luiz Humberto da Silva Costa Júnior, de 18 anos, também foi morto a tiro, na noite de quinta, por volta de 23h, na rua 3, conjunto Manoa, no bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

O jovem chegou a ser socorrido para o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Galileia, mas não resistiu. O autor do crime não foi identificado.

Um outro homem, identificado como Edson Vieira Pontes, de 38 anos, deu entrada no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na zona Leste, com perfurações de tiros e morreu às 2h desta sexta-feira (14). O local e os autores do crime ainda não foram identificados.

