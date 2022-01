Quarteto é preso com drogas e armas durante operação no São Jorge

Três armas de fogo, drogas, mais de 30 munições e 12 celulares foram apreendidos | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Três homens e uma mulher foram presos por agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada nesta quinta-feira (13), no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus.

Três armas de fogo, drogas, mais de 30 munições e 12 celulares foram apreendidos durante a ação coordenada pela SSP-AM.

De acordo com o relatório policial, os agentes receberam uma denúncia anônima através do disque denúncia da SSP-AM, o 181, informando que dois indivíduos, que seriam responsáveis pela comercialização de drogas no bairro, estavam andando com armas de fogo na rua Lourenço.

A equipe policial foi até o local e encontrou o suspeito, de 29 anos, em posse de drogas e um revólver calibre 38.

O suspeito conduziu os agentes da SSP-AM até a residência de outro integrante do grupo, de 34 anos, localizada na rua Edson Stanislau Afonso, onde foi encontrada uma pistola calibre 380 e mais substâncias entorpecentes.

O segundo criminoso preso em flagrante informou aos policiais onde funcionava a comercialização de drogas no bairro.

Ao chegar na rua das Cachoeiras, uma mulher, de 18 anos, e um homem, de 26 anos, foram abordados. Com a dupla foram apreendidos entorpecentes e uma balança de precisão.

Após outras diligências, foi encontrada, em um barraco abandonado, uma bolsa com um revólver, drogas e balanças de precisão.

Ao todo, durante a ocorrência, foram apreendidas três armas de fogo, 35 munições de calibres 38 e 380, pílulas de ecstasy, seis porções de cocaína, cinco porções de oxi, três balanças de precisão e 12 aparelhos celulares.

Os quatro envolvidos, além do material ilícito apreendido, foram levados para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram presos em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas.

Denúncia

A população pode ajudar a polícia no combate ao crime. Denúncias podem ser feitas por meio do 181, o disque-denúncia da SSP-AM.

O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br.



