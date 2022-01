Polícias Civil e Militar prendem líder de grupo criminoso em Pauini

Com ele foi apreendida substância entorpecente, aparelhos celulares, joias e dinheiro em espécie. | Foto: Divulgação/PC-AM

Pauini (AM) - Em Pauini, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da equipe de investigação da 63ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), em ação conjunta a Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), deflagrou ação policial na manhã desta sexta-feira (14), por volta das 6h20, que resultou na prisão em flagrante de Rodrigo da Silva Viana, 25.

Com ele foi apreendida substância entorpecente, aparelhos celulares, joias e dinheiro em espécie.

De acordo com o escrivão André Sergey, gestor da unidade policial, a ação ocorreu no bairro São Francisco, naquele município (a 923 quilômetros de Manaus), onde as equipes lograram êxito na prisão de Rodrigo.

Ele era responsável por transportar entorpecentes do Estado do Acre e da Bolívia ao município.

" Durante diligências, localizamos o ponto de comercialização de drogas, onde Rodrigo estava responsável pelo comércio do material ilícito. No lugar, identificamos o indivíduo, e com ele foram encontrados dois pacotes e oito porções de cocaína; material para o embalo e refino da droga; dois celulares; joias e R$ 34, em espécie. " André Sergey, escrivão

Ainda conforme a autoridade policial, durante revista na casa do infrator, as equipes encontraram uma lista com nomes de outros indivíduos que estariam sendo cadastrados para compor o grupo criminoso, bem como o comércio de drogas na cidade.

Procedimentos



Rodrigo irá responder por tráfico de drogas e associação criminosa. Ao término dos procedimentos, ele permanecerá custodiado na carceragem da delegacia à disposição da Justiça.

