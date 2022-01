Operação da SSP-AM causa mais de R$ 4 mil em prejuízo ao crime

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Ações da operação Fronteira Mais Segura realizadas nesta semana resultaram em um prejuízo de mais de R$ 4 mil para o crime.

As ações, que acontecem por determinação do governador Wilson Lima e sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram deflagradas na segunda (10) e na terça-feira (11), em Autazes (a 113 quilômetros de Manaus) e Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), onde os policiais apreenderam drogas, celulares, dinheiro e uma arma de fogo.

Em Tefé, durante patrulhamento ostensivo para verificar a denúncia de um ponto de vendas de drogas na rua Crispiniano Sales, a Polícia Militar do município avistou no local três suspeitos.

Durante abordagem, uma balança de precisão foi encontrada com um adolescente, além de um celular, 20 gramas de maconha tipo skunk e R$ 250 em espécie.

O adolescente foi apreendido e encaminhado para delegacia do município.

No município de Autazes, uma equipe de policiais das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) patrulhava pela cidade quando foi informada, por meio de denúncia anônima, que um infrator estaria comercializando entorpecentes na rua 5, no bairro Grande Vitória.

A equipe foi até o endereço e identificou o suspeito com as características repassadas na denúncia, que ainda tentou fugir para dentro de uma casa, mas foi interceptado pelos policiais.

Na abordagem pessoal, os policiais encontraram uma porção pequena de maconha tipo skunk. Dentro da casa apreenderam 30 trouxinhas de oxi, além de uma porção média de cocaína, dois rádios comunicadores, um celular, uma balança de precisão e uma arma de fabricação artesanal.



O infrator foi encaminhado para a 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

O disque-denúncia 181 funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas. Outra forma de repassar informações é por meio do site www.ssp.am.gov.br .

