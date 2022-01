Comerciante é morto com tiro na cabeça em frente de filho de 13 anos

| Foto: Reprodução

Manaus (AM) - O comerciante Luiz Ferraz, de 57 anos, morreu na manhã deste domingo (16), em Manaus, após ser ter sido vítima de um latrocínio, em Itacoatiara (a 268 km de Manaus). O empresário levou um tiro na cabeça durante um assalto em sua residência, localizada no ramal 6 de Janeiro. O filho de 13 anos presenciou todo o crime.

Luiz era dono de um comércio e tinha acabado de fechar o estabelecimento quando tudo aconteceu. Ele subiu para sua residência, que ficava em cima do local de trabalho, quando foi surpreendido por quatro criminosos que invadiram o imóvel, para realizar um assalto.

Durante o crime, um dos criminosos rendeu pai e filho, e em dado momento, disparou um tiro na cabeça de Luiz. O grupo levou uma quantia em dinheiro, que a vítima guardava em casa, além de celulares e outros itens da casa.

Após os criminosos saírem do local, o filho alertou os vizinhos que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). No entanto, com a demora do atendimento, usaram uma ambulância que estava no local e levaram a vítima até o município de Rio Preto da Eva para atendimento, onde foi intubado e conduzido para o Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, em Manaus, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã deste domingo.

É possível que os criminosos já tinham conhecimento da rotina de Luiz e que ele guardava dinheiro em casa.

A Polícia Civil irá investigar o caso para encontrar os responsáveis pelo latrocínio.

