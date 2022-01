Ladrão tenta assaltar drogaria e é espancado por população em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após um tentativa frustrada de assalto, um homem identificado como Daniel Souza, foi espancado pela população e preso logo depois, na noite deste sábado (15). Ele tentou assaltar uma drogaria, localizada na avenida Cosme Ferreira, no bairro São José, zona Leste de Manaus.

Segundo informações, o homem entrou no estabelecimento e anunciou o assalto. No entanto, o criminoso foi surpreendido por um policial que estava fazendo compras no local.

Percebendo a ação de Daniel, o PM deu voz de prisão ao criminoso, assim frustrando a tentativa de assalto. Com medo de ser preso, o suspeito correu do local e tentou fugir, mas foi alcançado pela população.

Fazendo justiça com as próprias mãos, a população espancou o criminoso, desferindo socos, chutes e pauladas. Muito machucado, foi levado para atendimento médico em uma unidade de saúde de Manaus.

Após receber atendimento médico, foi apresentado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e responderá por tentativa de roubo.

Leia mais:

Durante assalto, motorista joga ônibus na frente de viatura em Manaus

Adolescente tem pé decepado por populares após realizar assaltos no AM