Antes de ser morto, dono de bar vinha recebendo ameaças de morte

Manaus (AM) - O empresário Raniel Rico Henrique de Abreu, de 30 anos, que foi morto a tiros na madrugada de sábado (15) , recebeu ameaças de morte antes de ser executado na rua Girua, no bairro Cidade Nova, na zona Norte. Ele era proprietário do Cervejeiros S.A.

Segundo o irmão da vítima informou em Boletim de Ocorrência (BO), Raniel estava em um bar com amigos quando foi surpreendido por quatro homens encapuzados, que chegaram em um carro, de cor vermelha e modelo não identificado. Dois deles vieram para cima do empresário, que ainda tentou desarmar um deles, mas acabou recebendo os tiros dos criminosos.

O irmão ainda disse no BO, que Raniel vinha sofrendo ameaças de pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. No entanto, não ficou claro no boletim se o empresário tinha algum envolvimento com o crime organizado.

Após o crime, o empresário ainda foi socorrido pelos amigos que participavam da festa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu pouco tempo após ter entrado no SPA Danilo Corrêa.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

