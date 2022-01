Homem é executado com tiros na cabeça no Tarumã

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, não identificado, foi violentamente morto com vários tiros na cabeça. O corpo foi encontrado neste domingo (16), no bairro Tarumã, zona Centro-Oeste de Manaus.

A vítima foi encontrada por moradores que passavam pelo local, que acionaram os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e se dirigiram até o local, isolando a área do crime.

O homem estava vestindo apenas uma bermuda jeans. É pardo e possui várias tatuagens no peito e braço direito. Já no braço esquerdo tem uma tatuagem escrita na altura do cotovelo.

A 20ª Cicom acionou os órgãos competentes, como o Instituto Médico Legal (IML) que removeu o corpo da área para realização de exames de necropsia.

Outro corpo no Tarumã

Outro corpo foi encontrado no bairro Tarumã, na manhã deste domingo. O homem, ainda não identificado, foi encontrado no meio do ramal que dá acesso à Praia Dourada. A vítima foi morta a tiros.

Visitantes estavam passando pelo local por volta das 6h, quando encontraram o corpo em um trecho do ramal. Os policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados sobre o encontro do desconhecido.

Pelo estado do corpo do desconhecido, é provável que ele tenha sido morto durante a madrugada e jogado no local.

