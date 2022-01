Motorista atropela cachorra de propósito em rua de Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento que um motorista atropela, propositalmente, a cadela Laila que estava deitada no meio da rua do bairro São Jorge, na zona Oeste de Manaus. As imagens causaram revolta.

No vídeo, é possível ver que a rua não está movimentada, e que a cachorrinha estava deitada, dormindo no meio da via. O motorista sai com o carro e vai, intencionalmente, na direção do animal, passando por cima dela.

A tutora de Laila, Iamilly Campos, divulgou as imagem nas redes sociais e pediu justiça pela sua cachorrinha, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Ela informou que fez Boletim de Ocorrência (BO) e que espera que a justiça seja feita.

Uma nota distribuída via aplicativo de mensagens, por um grupo de defesa animal, comunica que já identificaram o agressor e que irão buscar justiça. “Informo que o veículo já foi identificado e vamos cobrar das autoridades competentes para o mesmo responda por crime de maus tratos, isso não ficará impune! Não pense que a causa animal vai se calar perante crimes como esse”, afirma a nota.

De acordo com o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, é caracterizado como maus-tratos praticar atos de abuso, ferir ou mutilar animais. A regra vale para os domésticos, domesticados, silvestres, nativos ou exóticos.

