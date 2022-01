Homem ameaça matar esposa e os filhos dentro de casa em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, de 37 anos, mantém a família refém há, pelo menos, nove horas em uma casa no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas repassadas à polícia, o casal teria discutido e quando a mulher conseguiu acionar a Polícia Militar, o homem começou a fazer ela e os dois filhos, de reféns.

Ainda não se sabe se o homem está armado e se alguém na casa está ferido. A mulher tem 40 anos e as crianças 7 e 8 anos.

O homem tem passagem pelos crimes de homicídio e violência doméstica, conforme informou a polícia.

Agentes do Comando de Operações Especiais (COE), policiais militares e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) estão no local e tentam negociar com o homem. Ao todo, mais de 30 policiais estão participando da ação.

