Princípio de rebelião é registrado na delegacia de Iranduba; vídeo

Manaus (AM) - Um princípio de rebelião foi registrado na manhã desta segunda-feira (17), na carceragem da delegacia de Iranduba.

Conforme informações preliminares, o motim seria um ato de reivindicação por conta da falta de alimentos. Ainda não se sabe se tem reféns.

Fugas

Em 2021, foram registradas, pelos menos, duas fugas da carceragem da delegacia. Os detentos serraram as grades da cela e pularam o muro do presídio usando cordas.

Em setembro, a 1ª Vara da Comarca de Iranduba determinou a interdição total da carceragem da 31ª Delegacia Interativa do município (31.º DIP) pelo período necessário para a reforma do local ou a construção de outra unidade prisional naquele município, que atenda suficientemente aos requisitos mínimos estabelecidos na Lei de Execução Penal.

Na época, a juíza de Direito Aline Kelly Ribeiro Marcovicz Lins ressaltou que a carceragem do 31.º DIP não detém condições mínimas de abrigar presos, pois conta com apenas duas celas para capacidade de sete custodiados cada, as quais têm paredes finas e de fácil ruptura e estão em “lastimável estado de conservação e limpeza”, não havendo outra unidade prisional no Município, “o que impede que os presos sejam alocados em outro local, o que, atrelado às péssimas condições estruturais, favorece a superlotação e as fugas”.

