Quatro criminosos morrem durante troca de tiros com a Rocam em Manaus

No local, de acordo com informações da polícia, a Rocam foi recebida a tiros pelos criminosos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Quatro homens morreram, na tarde de domingo (16), durante uma troca de tiros com policiais da Ronda Ostensiva Cândido (Rocam), na rua Demócrito, esquina com a rua Júpiter, no bairro Colônia Terra Nova, zona Norte de Manaus.

A polícia foi acionada para um tiroteio entre integrantes de facções rivais. Assim que chegaram ao local, os policiais foram recebidos a tiros pelos criminosos, que estavam em uma área de mata, próxima a uma invasão.

Os policiais revidaram e durante a troca de tiros os suspeitos Davi Samias de Castro, 27 anos, Leonardo Brilhante Soares, 19 anos e mais dois homens, ainda não identificados, foram atingidos.

Eles ainda foram socorridos e levados ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do Galiléia, ainda na zona Norte, mas morreram minutos depois de darem entrada na unidade hospitalar. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e fez a remoção dos corpos.

Conforme a polícia, os criminosos estavam disputando o controle do tráfico na localidade, que é considerada uma área vermelha por conta do alto índice do tráfico de drogas.

