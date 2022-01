Após mais de 15h, "Isac Doido" se entrega e libera família em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após mais de 15 horas mantendo a família em cárcere privado, Isaac de Souza Martins, 37, conhecido como "Isaac doido", se entregou à polícia e liberou a mulher e os filhos nesta segunda-feira (17).

A mulher e os filhos estavam sendo mantidos reféns desde a noite de domingo (16), dentro de casa, na rua 15, no bairro Novo Aleixo, o Mutirão, na Zona Norte de Manaus.

Ele deve ser levado para a Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS), para prestar depoimento e falar sobre a real motivação de manter a família refém por tantas horas.

Rosana de Almeida Fonseca, 40, estava sob medida protetiva, solicitada pelo menos duas vezes por conta das agressões do ex-marido. Ela foi mantida na casa juntamente com os dois filhos dentro da própria casa.

Isaac de Souza Martins é ex-presidiário e tem passagens por homicídio. Com a ajuda de comparsas, matou dois homens dentro do presídio Raimundo Vidal Pessoa em 2005 quando estava preso preventivamente. Ele possui histórico de problemas psiquiátricos e fazia tratamento no Hospital Psiquiátrico Eduardo Ribeiro.



Leia mais:

Homem continua com esposa e filhos reféns por mais de 11h em Manaus

Homem ameaça matar esposa e os filhos dentro de casa em Manaus