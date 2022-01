Ex-mulher afirma que viveu 16 anos infernais com "Isac Doido"

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Após mais de 15 horas mantendo a família em cárcere privado com uma faca, Isac de Souza Martins, 37, conhecido como o "Isac Doido", se entregou à polícia e liberou a mulher e os filhos nesta segunda-feira (17). A família foi mantida refém desde a noite de domingo (16), dentro da própria casa, na rua 15, no bairro Novo Aleixo, o Mutirão, na zona Norte da capital amazonense.

A princípio, Isac foi levado ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos. O homem terá que revelar o real motivo de ter mantido a ex - esposa e os filhos por muitas horas como reféns.

Porém, informações preliminares, repassadas pela polícia, dão conta de que uma desavença com a cunhada gerou o desentendimento, já que ela, supostamente, o denunciou, gerando o início do cárcere.

"No momento que a polícia militar da área foi atender a ocorrência, ele se desesperou, achando que ia ser preso por aquela situação e acabou fazendo de refém esses familiares. Desde às 21h de domingo à noite, as equipes policiais estavam realizando as negociações e a gente conseguiu êxito em dar liberdade a esses reféns e trazer eles para a delegacia para os procedimentos cabíveis", afirma o titular do 6º DIP, Cícero Túlio.

Ameaça de suicídio

Ainda de acordo com o delegado, durante as negociações, "Isac Doido" afirmava que iria se matar.

"Ele estava agitado, muito nervoso, as negociações foram muito tranquilas. Porém, em determinadas situações, ele falava que iria se matar, ameaçava a ex-esposa, mas conseguimos com o apoio de todas as equipes envolvidas manter o controle da situação", disse.

Agora, a polícia fará uma varredura na residência para identificar se existe algum material ilícito e Rosana será ouvida, novamente, para relatar mais detalhes aos policiais. No entanto, outros envolvidos na ocorrência devem prestar esclarecimentos, levando em consideração o abalo psicológico pelo qual passou a vítima.

As crianças tiveram o atendimento do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e não apresentaram nenhuma lesão corporal e poderão ser encaminhadas, caso necessário, ao serviço psicossocial da Polícia Civil do Amazonas.

Ficha criminal

Em relação ao histórico de Isac "Doido", o delegado Cícero Túlio confirmou que o detento em regime semiaberto é detentor de extensa ficha criminal. | Foto: Divulgação

Em relação ao histórico de Isac "Doido", o delegado Cícero Túlio confirmou que o detento em regime semiaberto tem uma extensa ficha criminal.

"Principalmente em razão da ocorrência de Maria da Penha e da suposta participação na rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim ( Compaj), onde diversas pessoas morreram. Tudo isso será analisado pelo poder judiciário em razão desses fatos que serão noticiados e pela delegacia em relação a esses crimes que ele cometeu", afirma.

16 anos no inferno

E o sofrimento de Rosana de Almeida Fonseca, 40, não é recente. A mulher estava sob medida protetiva, solicitada pelo menos duas vezes por conta das agressões de "Isac Doido".

Depoimentos prestados por ela na Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM), mostram que, em 2018, foi vítima de agressões verbais, físicas e psicológicas.

O fato repetiu-se em 2020, em 2020, quando Rosana estava na casa de Isaac para retirar suas coisas, acompanhada da polícia e encontrou resistência do homem para abrir a porta. Na ocasião, ele disse aos policiais que “isso não vai ficar assim, quero ver quem vai me obrigar a abrir a porta”, afirmou.

Ano passado, a mulher também levou um murro e chutes na costela. Na ocasião, ele estava embriagado e a acusou de traição. Ouvida pela polícia mais uma vez, Rosana afirmou que chegou a desmaiar com a agressão.

Foram 16 anos de uma convivência infernal ao lado do homem e em todos os depoimentos prestados à DECCM, foi relatado seu caráter agressivo, o consumo de entorpecentes e a companhia constante de pessoas que também utilizavam tornozeleiras eletrônicas.

| Foto: Divulgação

Tem mais!

Isac "Doido" também tem passagens por homicídio. Com a ajuda de comparsas, é suspeito de ter matado dois homens dentro da Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, em 2005, quando esteve preso preventivamente.

Na ocasião, ele e os comparsas, identificados como Cristiano Pinho de Almeida e Francisco Candido de Souza, executaram Hellesson Guimaraes de Lima com 73 facadas e Robson Farias de Vasconcelos com 99 estocadas. O crime foi motivado por um acerto de contas na cadeia. O homem também é detento do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), em regime semiaberto.

O processo nº0062847-82.2002.804.0001, que tramita na 2º Vara do Tribunal do Júri, confirma as informações. Para "engrossar o caldo", Isac também é suspeito de ter matado uma mulher com um filho no colo e ainda de mais um feminicídio, contra uma ex -companheira. Agora, ele deve ser ouvido e ficará à disposição da justiça.

Leia mais:

Veja o histórico de "Isac Doido", que fez família refém em Manaus

Após mais de 15h, "Isac Doido" se entrega e libera família em Manaus