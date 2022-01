Após execução, corpo de venezuelano é abandonado em ramal de Manaus

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Um jovem venezuelano foi assassinado com três tiros na cabeça e teve o corpo abandonado no ramal do Sassá, na estrada do Brasileirinho, zona Leste da capital amazonense, na noite de segunda-feira (17).

Samuel Batista Maricales tinha 19 anos. O corpo dele foi encontrado por moradores do local, que acionaram a polícia. De acordo com o Departamento Técnico de Polícia Científica (DPTC), a vítima estava com cinco perfurações de tiros no rosto, cabeça e no peito.

A polícia acredita que ele tenha sido morto em outro ponto da cidade e apenas "desovado" na área, conhecida por ser um local usado por criminosos durante assassinatos.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) também foram acionados e fizeram a remoção do corpo de Samuel, que foi encaminhado para exames de necropsia.

O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O fato do local ser isolado, não existem câmeras de segurança, o que acaba dificultando na identificação dos assassinos.

Leia mais:

Homem ameaça matar esposa e os filhos dentro de casa em Manaus

Suspeito de manter família refém durante assalto é preso em Manaus