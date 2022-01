Em Manaus, Comando Vermelho abre fogo em lanchonete e deixa um ferido

Os criminosos conseguiram escapar e, até o momento, o estado de saúde de Cláudio não foi divulgado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Um homem de 25 anos foi baleado durante um ataque feito por criminosos que se identificaram como membros do Comando Vermelho (CV), na noite desta segunda-feira (17), em uma lanchonete da zona Leste de Manaus.

O homem estava aguardando o lanche, no bairro Monte Sião, quando testemunhas afirmaram à polícia que dois homens em uma moto passaram na frente do estabelecimento e começaram a atirar contra os clientes e gritando “Aqui é Comando Vermelho”.

A vítima foi atingida na perna. Ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na zona Leste da cidade.

Os criminosos conseguiram escapar e, até o momento, o estado de saúde de Cláudio não foi divulgado.

Não foi informado se o homem era alvo do ataque ou se os criminosos abriram fogo no local como forma de mostrar poder e amedrontar a população.

Nos últimos meses, vários ataques e assassinatos na capital amazonense foram atribuídos à facção criminosa, que disputa pontos de drogas com o Cartel do Norte (CDN) e, também, com a nova organização que vem surgindo em Manaus, a Revolucionários do Amazonas (RDA).

