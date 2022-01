Seis criminosos são presos com armas e drogas em Manaus

Material apreendido com os suspeitos | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Policiais militares da Força Tática e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), em ações na tarde e noite da segunda-feira (18), apreenderam um adolescente de 17 anos e prenderam seis homens, de 20, 21, 27, 29, 41 e 47 anos, com armas e drogas, nas zonas oeste, centro-sul e norte.

A primeira ocorrência foi registrada às 15h30, quando uma equipe de policiais em patrulhamento abordou um veículo Fiat Palio, placa PHC2I40, na rua Álvaro Peres Filho, bairro Nova Esperança, zona Oeste. O ocupante do carro demonstrou nervosismo e, ao ser questionado, logo confessou que estava participando de assalto a uma residência.

Os policiais se dirigiram ao endereço e fizeram cerco na casa. Os suspeitos que estavam no interior da residência faziam a família refém, incluindo uma criança. Ao perceber a presença policial, um dos infratores tentou fugir, mas foi capturado. E, na sequência, outros dois indivíduos se renderam.

Durante busca pessoal, foram encontrados um revólver calibre .38, marca Taurus; seis munições do mesmo calibre; um veículo recuperado (OAK5386); dois celulares Samsung; três notebooks; e uma mochila com ferramentas. O veículo Fiat Palio também foi apreendido (PHC2I40);

Os integrantes da família foram encontrados amarrados e amordaçados em um quarto. Os quatro envolvidos, juntamente com a materialidade do crime, foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Por volta das 19h30, policiais da Rocam apreenderam um adolescente de 17 anos em posse de entorpecentes e uma arma de fogo, no bairro Aleixo, zona centro-sul da capital amazonense. A ação ocorreu durante incursões das equipes Rocam MT 001, 018 e 049 no beco Orion, na rua Severiano Nunes, onde o adolescente foi interceptado, após tentar fugir ao avistar as guarnições.

Com ele foram encontrados um revólver calibre .38, sem numeração; duas munições intactas; 80 trouxinhas de material similar a oxi; uma porção de maconha e uma balança; de precisão. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada de Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

| Foto: Divulgação

Vale do Sinai

Policiais militares das Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na noite da segunda-feira, dois homens, de 21 e 47 anos, por porte ilegal de arma de fogo e em posse de drogas, na comunidade Vale do Sinai, bairro Cidade Nova, zona norte de Manaus.

A situação ocorreu por volta das 22h, após denúncia anônima via linha direta, recebida pelas equipes Rocam MT 011, 017, 041, informando que indivíduos armados estavam aguardando a chegada de entorpecentes no beco São Francisco. Os policiais se dirigiram ao local e identificaram os dois suspeitos, que ainda tentaram fugir, sem sucesso.

Com os homens foram encontradas três peças de material supostamente oxi; uma pistola calibre .9mm, de fabricação turca, marca Girsan, modelo MC28SA, numeração suprimida; um carregador de pistola calibre .9mm e quatro munições de marca CBC, calibre .9mm não deflagradas.

Os indivíduos foram conduzidos e apresentados no 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais:

Família é feita refém em assalto planejado por ex-inquilina em Manaus

Em Manaus, Comando Vermelho abre fogo em lanchonete e deixa um ferido