Morre homem que teve carro crivado de balas na zona Norte de Manaus

Manaus (AM) - O comerciante Sérgio do Nascimento Lima, de 28 anos, que sofreu um atentado na tarde desta terça-feira (18), enquanto dirigia um carro modelo S10, na companhia da esposa, Dulce Eduarda de Lima Maia, 23 anos, na avenida José Henrique Bento Rodrigues, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte da capital , não resistiu aos ferimentos e morreu, mesmo sendo levado às pressas para o Hospital e Pronto Socorro Dr. Platão Araújo, na zona Leste da cidade.

Atingido com um tiro na cabeça, Sérgio foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já em estado grave. Enquanto isso, Dulce foi socorrida consciente e apresenta um melhor estado de saúde. Ela foi atingida no braço direito.

Crime

Segundo informações da polícia, um veículo modelo gol, de cor vermelha, com três ocupantes, parou próximo ao carro do casal. Um dos criminosos saiu do carro, se aproximou da picape e efetuou diversos tiros contra os dois. Em seguida, os bandidos conseguiram fugir sem ser identificados.

A Polícia Civil do Amazonas descarta latrocínio e trabalha com uma linha de investigação ligada a execução por encomenda e de que o homem é que seria o alvo dos atiradores.

"Tem uma característica de crime encomendado. A gente não consegue perceber a tentativa de latrocínio ou de latrocínio. Pode ser que com o curso da investigação se possa revelar uma situação distinta", afirmou Vinícius de Melo, delegado do 15 Distrito integrado de Polícia (DIP).

Perícia

Agentes do Departamento de Polícia Técnico Científica (DPTC) estiveram no local do crime e periciaram o automóvel para identificar pistas que possam levar a motivação do crime, pois a motivação do crime permanece desconhecida. O caso segue investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

