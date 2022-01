No AM, menina de 13 anos relata para médica que era abusada pelo tio

A menina contou à médica durante uma consulta | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, de 38 anos, foi preso, na terça-feira (19), suspeito de estuprar a própria sobrinha, uma adolescente de 13 anos, em Eirunepé (a 1.160 quilômetros de Manaus).

De acordo com o escrivão de polícia Antônio Sena, que está respondendo interinamente pela Delegacia Especializada de Polícia (DEP), o crime ocorreu no início de 2021, porém, as equipes policiais só tomaram conhecimento da ocorrência em dezembro do mesmo ano.

“A vítima relatou para uma médica, durante a realização de exames de rotina, que havia sido abusada sexualmente pelo seu tio. Iniciamos as diligências em torno do fato e constatamos a veracidade do crime”, explicou o escrivão.

O homem foi levado para a delegacia do município | Foto: Divulgação

Sena informou que, em seguida, foi solicitado à Justiça pelo mandado de prisão preventiva em nome do suspeito. A ordem judicial foi expedida em 7 de janeiro deste ano, pelo juiz Jean Carlos Pimentel dos Santos, da Vara Única da Comarca de Eirunepé.

“Com a ordem judicial decretada, nos deslocamos ao endereço dele, no bairro Centro, e efetuamos a prisão”, disse Antônio Sena.

Procedimentos

O homem irá responder pelo crime de estupro de vulnerável e ficará custodiado na carceragem da unidade policial à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem é condenado a 28 anos de prisão por estuprar enteada

Vereador do AM é acusado de estuprar adolescente