Suspeitos de executar empresário em S10 são presos em Manaus

O carro foi crivado de balas | Foto: José Airton

Manaus (AM) - Dois homens foram presos por suspeita de envolvimento na morte do empresário Sérgio do Nascimento Lima, 27 anos, e na tentativa de homicídio da esposa dele, Dulce Eduarda de Lima Maia, que aconteceu na tarde de terça-feira (18), durante uma perseguição na avenida José Henrique Bentes Rodrigues, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

O casal estava em um carro, modelo S10, quando foram surpreendidos pelos criminosos que estavam em um veículo modelo gol, de cor vermelha. Um dos criminosos saiu do carro, se aproximou da picape e efetuou diversos tiros contra os dois. Em seguida, fugiram.

O empresário foi atingido com um tiro na cabeça e ainda foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Já a mulher, também foi atingida no braço direito. Ela foi socorrida consciente e não corre risco de vida.

Após o crime, a polícia conseguiu identificar um dos suspeitos, que foi preso e, em seguida, informou à polícia sobre o paradeiro do comparsa. A dupla foi encaminhada para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

Em nota, a Polícia Civil do Amazonas informou que as investigações acerca do caso estão em andamento, e mais informações não poderão ser repassadas para não atrapalhar os trabalhos policiais.

