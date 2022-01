Após sair de carro de aplicativo, homem é executado a tiros em Manaus

Local onde o homem foi assassinado | Foto: Reprodução

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi executado, com, pelo menos, 10 tiros, após descer de um carro de aplicativo, na noite desta terça-feira (18). O crime ocorreu na rua Noruega, no Parque das Nações, na zona Norte de Manaus.

De acordo com os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o homem desceu do veículo no destino estabelecido no aplicativo e, logo em seguida, foi atingido pelos tiros. O condutor do veículo conseguiu escapar do local do crime e não ficou ferido.

Assim que o crime aconteceu, moradores do local acionaram a 12ª Cicom e relataram o que tinha acontecido.

Os residentes da área afirmaram que não conhecem a vítima, e que ele nunca foi visto pela redondeza. Os criminosos também não foram identificados. Eles fugiram após a execução.

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). Para ajudar na identificação do homem, peritos disseram que ele aparenta ter entre 20 a 30 anos.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o crime.

Leia mais:

Suspeitos de executar empresário em S10 são presos em Manaus

Morre homem que teve carro crivado de balas na zona Norte de Manaus