Criminosos invadem casa e esfaqueiam mãe e filha no Amazonas

| Foto: Reprodução

Parintins (AM) - Mãe e filha foram esfaqueadas dentro de casa na terça-feira (18), no bairro Javiera, no município de Parintins. Identificadas como Alcilene Sarraf, 58, e Leiliane Sarraf, de 38 anos, as duas foram atacadas por um dupla que invadiu a residência delas.

De acordo com a polícia de Parintins, dois homens invadiram a casa das duas para realizar um assalto. No entanto, atacaram mãe e filha a facadas.

Alcilene foi atacada com golpes de faca no peito e no abdômen. Ela precisou passar por cirurgia devido a gravidade dos ferimentos. O atual estado de saúde dela é considerado delicado.

Já a filha, Leiliane sofreu ferimentos leves e recebeu alta após ser atendida no Hospital Regional Jofre Cohen, e deve ser ouvida na delegacia para colaborar na identificação dos suspeitos. A Polícia Civil vai investigar o caso.

