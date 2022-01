SSP-AM realiza primeira reunião de 2022 para alinhar ações policiais

As ações acontecem por determinação do governador Wilson Lima. | Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras (GGI-F), realizou, na terça-feira (18), a primeira reunião do ano de 2022 com agentes das forças de segurança.

A reunião teve como principal objetivo de traçar novas operações de combate à criminalidade, principalmente nas fronteiras e divisas do estado.

As ações acontecem por determinação do governador Wilson Lima, sob a coordenação da SSP-AM.

De acordo com o coordenador do GGI-F, tenente-coronel Lima Júnior, a atividade teve o objetivo de alinhar ações de curto a longo prazo.

" A ideia é definir as missões para fevereiro e, também, planejar o efetivo que vai operar em março, (em missões), além de analisar toda nova distribuição das vagas para 2022. Colocar o policial especializado na ponta, para que possa operar de acordo com a necessidade da Secretaria de Segurança Pública (nos municípios). " tenente-coronel Lima Júnior, coordenador do GGI-F

Na oportunidade, o secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, deu ênfase às entregas feitas para a segurança pelo Governo do Estado.

Os materiais entregues e demais investimentos ajudam em ações na capital e no interior, principalmente em áreas fronteiriças.

Participantes



A reunião contou com representantes da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), além da Secretaria Executiva Adjunta de Inteligência (Seai).

