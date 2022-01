"Isaac Doido" tem prisão preventiva decretada pela justiça em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Isaac de Souza Martins, de 37 anos, teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, na noite de terça-feira (18), após realização da audiência de custódia por videoconferência.

A decisão do juiz Michael Matos de Araújo, da Central de Plantão Criminal do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam). Isaac de Souza Martins foi assistido durante a audiência de custódia pela advogada Denise Moura Macedo da Silva. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM) foi representado pelo promotor de Justiça Valber Diniz da Silva.



Isaac manteve a ex-mulher e os filhos de 7 e 8 anos em cárcere privado por mais de 15 horas, desde a noite de domingo (16) até o início da tarde de segunda-feira (19), dentro da casa das vítimas, no bairro do Mutirão, zona Norte.

Isaac tem uma longa ficha criminal. Ele já matou dois homens na Cadeia Pública Raimundo Vidal Pessoa, em 8 de setembro de 2005, quando cumpria prisão preventiva.

Ele e mais dois homens, identificados como Cristiano Pinho de Almeida e Francisco Candido de Souza, executaram Hellesson Guimaraes de Lima com 73 facadas, além de Robson Farias de Vasconcelos, que também foi morto com 99 estocadas.

O crime foi motivado por um acerto de contas dentro da cadeia. Ele estava em regime semiaberto, após deixar o Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Porém, a ficha corrida de Isaac não termina por aí. Rosana de Almeida Fonseca, 40, a mulher que estava sendo mantida refém por ele, junto com os dois filhos, tem duas medidas protetivas solicitadas contra o ex-marido.

Depoimentos prestados por ela na Delegacia Especializada de Crimes Contra a Mulher (DECCM) mostram que, em 2018, ela foi vítima de agressões verbais, físicas e psicológicas. Ele também é suspeito de um feminicídio.

Leia mais:

Após mais de 15h, "Isac Doido" se entrega e libera família em Manaus



Veja o histórico de "Isac Doido", que fez família refém em Manaus