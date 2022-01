Após tentativa de furto em mercadinho, suspeito é espancado em Manaus

Por falta de um B.O, o criminoso será liberado. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, ainda não identificado, foi brutalmente espancado pela população na rua Peixe Cachorro, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, na noite desta quarta-feira (19), por volta das 20h. Ele furtou um mercadinho da área e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teve de ser acionado para prestar socorro ao criminoso.

De acordo com o cabo Jacob Rocha, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), depois que a população, revoltada, surrou o homem, o dono do estabelecimento e testemunhas da tentativa de furto, não quiseram registrar um Boletim de Ocorrência (B.O), o que ocasionou a liberação do criminoso, após o atendimento no Hospital e Pronto Socorro João Lúcio, ainda na zona Leste da capital.

“O elemento foi pego fazendo esse furto e acabaram fazendo esse ‘carinho’ nele. Vamos encaminhar ele ao João Lúcio e a vítima não quis prestar o depoimento dela, disse que ia ficar por isso, mesmo. Ninguém da comunidade quis. Então, ele vai acabar sendo liberado depois”, explica.

A equipe policial acompanhou a ambulância do Samu até a unidade hospitalar, e deverá liberar o homem, posteriormente, pela falta de denúncia formal.

Leia mais:

Mulher divorciada e amigo são amarrados e espancados na Índia; leia

Idoso é espancado durante suposto assalto e morre no Centro de Manaus