Mulher denuncia companheiro e ele é preso por tentativa de feminicídio

Manaus (AM) - Cansada de agressões e de ainda ser furtada pelo atual companheiro, uma mulher, de nome e idade não revelados, procurou a Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus), nesta quarta-feira (19), por volta das 11h30 para denunciar o agressor.

O homem de 32 anos foi preso pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), quando se descobriu, por meio da denuncia, que havia um mandado de prisão em aberto no nome dele por tentativa de feminicídio praticado em Manaus.

De acordo com o delegado Paulo Barros, titular da unidade policial, após praticar o crime, o suspeito se mudou para Itacoatiara, onde manteve um novo relacionamento amoroso.

“Sua atual companheira procurou à delegacia para denunciá-lo pelos delitos de lesão corporal, ameaça e furto, ocasião em que foi constatada a existência de um mandado de prisão em aberto em nome dele, expedido pelo juiz Anésio Rocha Pinheiro, da 2ª Vara do Tribunal do Júri”, relatou o delegado. O crime ocorreu em 2014, em Manaus.

Barros informou que os policiais iniciaram as diligências e conseguiram prender o homem no momento em que ele estava no local de trabalho, no bairro Jauari.



Procedimentos

O homem responderá por tentativa de feminicídio e foi encaminhado à Unidade Prisional do município, à disposição da Justiça.

