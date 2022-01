Três homens são presos com armas e dinheiro durante operação em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Três homens foram presos durante a operação Cidade Mais Segura, deflagrada na quarta-feira (19), após diversas denúncias de furtos a residências e roubos nas zonas centro-sul e norte de Manaus.

Durante a ação, os agentes da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) apreenderam duas armas de fogo, mais de 70 celulares, R$ 11mil, além de diversas joias e equipamentos eletrônicos.

O Paredão, sistema de câmeras de videomonitoramento, implantado pelo governador Wilson Lima, através do programa Amazonas Mais Seguro, e coordenado pela SSP-AM, auxiliou os policiais na localização do veículo usado pelos criminosos.

De acordo com o relatório policial, os agentes receberam uma denúncia anônima através do disque-denúncia da SSP-AM, o 181, de que dois infratores, em uma motocicleta preta, de placa OXM-5A43, cometeram diversos furtos a residências e roubos nos bairros Águas Claras, Cidade Nova e Parque 10 de Novembro, zonas norte e centro-sul, respectivamente.

Com auxílio do Paredão, os agentes identificaram o veículo denunciado no bairro Grande Vitória, zona leste da capital. As equipes foram até o local, realizaram abordagem aos infratores na motocicleta e, com eles, os policiais encontraram duas armas, de calibres 32 e12. Questionados, os infratores informaram aos policiais a localização dos produtos oriundos dos furtos e roubos cometidos.

Os agentes da SSP-AM apreenderam um notebook, 73 celulares, uma televisão, além de joias e relógios. Também foram apreendidos R$ 11 mil em espécie. O terceiro infrator foi preso no local onde os objetos foram encontrados.

Os três suspeitos, juntamente com o material apreendido, foram encaminhados ao 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram presos em flagrante.

