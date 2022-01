Operação busca prender traficantes, assaltantes e homicidas em Manaus

| Foto: Tarcísio Heden/SSP-AM

Manaus (AM) - A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) deflagrou, desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira (20), a operação "Cidade Mais Segura em bairros" da zona Norte de Manaus, com o objetivo de cumprir mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e homicídio.

A operação foi deflagrada para combater a criminalidade na região. Ao todo, 21 mandados de prisão foram expedidos. Cerca de 70 agentes das forças de segurança, entre policiais civis e militares, estão envolvidos na ação, além do apoio de 30 viaturas.

Na noite de quarta-feira (19), após diversas denúncias de furtos a residências e roubos nas zonas centro-sul e norte de Manaus, a SSP realizou uma ação e apreendeu apreendeu duas armas de fogo, mais de 70 celulares, R$ 11mil, além de diversas joias e equipamentos eletrônicos.

O Paredão, sistema de câmeras de videomonitoramento, implantado pelo governador Wilson Lima, através do programa Amazonas Mais Seguro, e coordenado pela SSP-AM, auxiliou os policiais na localização do veículo usado pelos criminosos.

