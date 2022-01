Corpo de mulher é encontrado dentro de geladeira em Autazes

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - O corpo de uma mulher, identificada como Nazaré Dias Lima, de 19 anos, foi encontrado em avançado estado de decomposição, dentro de uma geladeira, na quarta-feira (19), na estrada do Parque do Festival do Leite, nas proximidades do aeroporto de Autazes.

De acordo com o delegado José Sávio, titular da 39ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), por volta das 19h30, a equipe policial recebeu uma denúncia anônima informando que havia um cadáver em decomposição dentro de uma geladeira, em uma área de mata no município.

As equipes de investigações seguiram para averiguar a denúncia e constataram que se tratava de um corpo do sexo feminino.

Após contato com familiares de uma moça que estava desaparecida há quatro meses, o corpo foi reconhecido em razão de acessórios que ela usava, e identificada como Nazaré Dias Lima, que tinha 19 anos.

Nazaré Dias desapareceu após sair da escola que estudava em Autazes. A família divulgou nas redes sociais apelo em busca de notícias da jovem na esperança de encontrá-la. Até o momento não se sabe a motivação do crime e quem o cometeu.

Um Inquérito Policial (IPL) foi instaurado para apurar a causa, e mais informações não podem ser repassadas no momento, conforme a Polícia Civil.

