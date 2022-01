Morre policial baleado em troca de tiros com criminosos em Manaus

O policial foi atingido na virilha e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - José Ribamar Silva Júnior, o policial militar atingido durante uma troca de tiros com criminosos, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus, morreu na manhã desta quinta-feira (20).

O policial foi atingido na virilha e estava na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu recebendo atendimento médico, no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, também na Zona Leste de Manaus.

No dia do caso, 2 de janeiro deste ano, ele estava fazendo um patrulhamento na rua Três do bairro com uma equipe da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ajuda de amigos

Colegas de farda do PM chegaram a pedir doações de sangue na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia (Hemoam), por conta de uma cirurgia a que a vítima foi submetida.



Relembre o caso

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), um dos criminosos, identificado como Vander Luiz Nunes Fernandes, de 30 anos, morreu no dia do confronto.

Os policiais estavam em patrulhamento no local quando foram recebidos a tiros por um grupo de suspeitos. A equipe reagiu e começou a troca de tiros.

Leia mais:

Quatro criminosos morrem durante troca de tiros com a Rocam em Manaus

Dupla morre ao trocar tiros com policiais da Rocam em Manaus