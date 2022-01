Em Manaus, criminoso é preso após ameaçar passageiros do T3 com facão

| Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Um homem, não identificado, foi preso após ameaçar e cometer uma série de assaltos no Terminal de Integração 3 (T3), na avenida Noel Nutels, no bairro Cidade Nova 1, na zona Norte de Manaus.

O suspeito estava portando um facão de cozinha e ameaçou os passageiros que estavam no T3, aguardando o ônibus coletivo. Após cometer o crime, ele foi seguido por populares revoltados e pulou as grades do terminal, fugindo em direção à avenida das Flores.

As vítimas acionaram a equipe policial, e a CPA Norte se deslocou ao local e abordou o suspeito após perseguição. Ele foi conduzido para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e responderá pelos crimes de roubo e ameaça.

Homem é espancado após roubo em mercadinho

Um homem, não identificado, não teve a sorte de ser encontrado pelos policiais antes e foi brutalmente espancado pela população na rua Peixe Cachorro, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus, na noite de quarta-feira (19), por volta das 20h.

Ele furtou um mercadinho da área e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) teve de ser acionado para prestar socorro ao criminoso.

De acordo com o cabo Jacob Rocha, da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), depois que a população, revoltada, surrou o homem, o dono do estabelecimento e testemunhas da tentativa de furto, não quiseram registrar um Boletim de Ocorrência (B.O), o que ocasionou a liberação do criminoso, após o atendimento no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, ainda na zona Leste da capital.

