Jovem flagra padrasto estuprando irmã de 10 anos no Amazonas

Manacapuru (AM) - Um homem de 51 anos foi preso, na quarta-feira (19), após ser flagrado estuprando a enteada de 10 anos, no bairro Novo Manacá, no município de Manacapuru. O flagra do crime foi feito pela irmã da vítima, de 19 anos, que denunciou o estupro.

De acordo com a titular da Delegacia Especializada de Polícia (DEP) de Manacapuru, Roberta Merly, as equipes tomaram conhecimento do fato criminoso após a irmã da vítima denunciar o homem. Ela relatou que, ao entrar no quarto da mãe, viu o homem coberto por um lençol, e em cima da irmã, uma criança de 10 anos.

" Ao tirar o lençol, ela viu que ele estava sem roupas e havia abaixado a calcinha da criança, que ainda estava dormindo. Sendo assim, ela procurou as equipes policiais e informou sobre o crime. Os policiais seguiram imediatamente até a casa da família, no bairro Novo Manacá, e efetuaram a prisão dele. " Roberta Merly, Delegada titular da DEP

Ao flagrar o ato, a jovem relatou o que viu para mãe, que afirmou que levaria a menina até a delegacia, como não aconteceu, ela mesmo tomou a iniciativa de ir até a unidade policial para denunciar o padrasto.

“Essa mãe disse que não veio na delegacia porque a menina teria negado, mas após as diligências, ela confirmou o caso e disse, inclusive, que em outras ocasiões já acordou sem roupa. Nós vamos abrir um inquérito para apurar se essa mãe foi conivente, ou se simplesmente na acreditou na menor”, afirmou Merly

Após a denúncia, a equipe de investigadores da DEP foi até ao local e localizou o suspeito nas proximidades da residência.

Procedimentos

Encaminhado à delegacia, o homem foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável, e permanecerá custodiado na carceragem da unidade policial, à disposição da Justiça.

