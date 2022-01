Mulher é presa por roubar mais de R$ 800 em cosméticos em Manaus

Material roubado | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - Uma mulher de 30 anos foi presa em flagrante, na noite de quarta-feira (19), após roubar mais R$ 815,01 em cosméticos da Comepi dentro do Amazonas Shopping, na avenida Djalma Batista, no bairro Parque 10, na zona Centro-sul de Manaus.

Conforme com informações da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o segurança do estabelecimento viu quando a mulher estava escondendo os produtos pelas câmeras de monitoramento. Ela foi abordada na saída da loja com duas sacolas.

O que chamou atenção foi a quantidade de desodorante que ela roubou, um total de 10 frascos, além de shampoo para crianças, perfumes e outros produtos de beleza.

A mulher foi conduzida para o 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, a polícia constatou que já tem 4 antecedentes criminais também por furtos cometidos em 2019 e 2020.

