Operações no AM resultam prejuízos para o crime de mais de R$ 153 mil

As ações foram deflagradas na segunda (17/01) e na terça-feira (18/01). | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus (AM) - Ações da operação Fronteira Mais Segura, realizadas nesta semana, resultaram em prejuízo para o crime de mais de R$ 153 mil.

As ações, que acontecem por determinação do governador Wilson Lima e sob a coordenação da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), foram deflagradas na segunda (17) e na terça-feira (18), nos municípios de Coari (a 363 quilômetros de Manaus) e Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus), onde os policiais apreenderam drogas e pescado ilegal.

Em Coari, policiais da Base Fluvial Arpão realizaram buscas em uma embarcação de pequeno porte, oriunda da comunidade Majuriá, com destino ao município.

Durante as vistorias, os policiais encontraram 164 quilos de pescado ilegal, dos quais 160 quilos de pirarucu fresco e 4 quilos de pirapitinga.

Em Tabatinga, uma equipe do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), em apoio a Base Anzol, ao revistar uma embarcação regional, encontrou cinco pacotes de cocaína.

O material foi apresentado na Delegacia da Polícia Federal.

